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محامى الطبيب قاتل "هبة العيوطى": تقدمنا بالنقض على الحكم وننتظر قبوله

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محامى الطبيب قاتل "هبة العيوطى": تقدمنا بالنقض على الحكم وننتظر قبوله محامى الطبيب قاتل "هبة العيوطى": تقدمنا بالنقض على الحكم وننتظر قبوله
قال عمرو رمضان، محامى الطبيب المتهم بقتل هبة العيوطى، إنه تقدم بطلب النقض على الحكم الصادر ضد موكله، وفى حال قبوله سيتم تحديد جلسة عاجلة لنظره.

وأكد رمضان فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" عدم وجود تنسيق بينه وبين محامى الدفاع عن الممرضتين المتهمتين فى القضية فى النقض المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة مستأنف دار السلام.

كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وائل الشيمى، أيدت سجن الطبيب محمد صلاح حضوريًا 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس الممرضة دعاء نبيل سنتين، وحبس الممرضة ناهد حسن سنة، فى اتهامهم بقتل هبة العيوطى.

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