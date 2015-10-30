«صحة الباحة» تدشن ثلاثة مراكز للكلى في المندق والقرى والعقيق

الباحة - عبدالرحمن الغامدي

دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية في الباحة ثلاثة مراكز للكلى في المندق والقرى والعقيق.

واوضح د. غرم الله سدران مدير عام الشؤون الصحية في الباحة، أنه تم تدشين وحدة غسيل الكلى في مستشفى المندق العام التي تحتوي على 18 سريراً للحالات السالبة للفيروس الكبدي وسريرين للحالات الإيجابية وتعمل لمدة ستة أيام في الأسبوع، وتدشين وحدة غسيل الكلى بمستشفى العقيق العام بسعة عشرة كراسي منها (سريران للحالات الإيجابية للفيروس الكبدي وثمانية أسرة للحالات السالبة) وتخدم 13 مريضاً منهم (سبعة رجال ستة نساء) وتعمل ستة أيام في الأسبوع، وتدشين وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى القرى العام بسعة ثمانية أسرة، خمسة أسرة منها للحالات السالبة وثلاثة أسرة للحالات الإيجابية. وأشار إلى أن تدشين هذه الوحدات يأتي استكمالاً للخدمات الطبية بشكل عام وخدمات الغسيل الكلوي بشكل خاص في جميع مستشفيات محافظات المنطقة.