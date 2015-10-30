مدينة الملك عبدالله الطبية تطلق 41 مشروعاً في أسبوع سلامة المرضى

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة الأسبوع التوعوي لبرامج سلامة المريض التي تعد من الأهداف الإستراتيجية للمدينة الطبية وذلك بمقر المدينة الطبية. ويتضمن الأسبوع فعاليات متنوعة في عدد من مواقع المدينة الطبية التي ستسهم في بناء ثقافة سلامة المريض وتنفيذ مشروعاتها، حيث يحتوي برنامج سلامة المريض على 10 برامج يتفرع من كل برنامج 41 مشروعا تقوم المدينة الطبية بتنفيذها بمنهجية إدارة المشاريع الاحترافية PMP لضمان الدقة في التخطيط والتنفيذ والإنجاز. وأوضح رئيس لجنة سلامة المريض والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور عبدالناصر باطوق، أن سلامة المريض هي أهم استراتيجية للمدينة الطبية وأن هذا البرنامج يعكس ثقافة المؤسسة وتثقيف الناس على الطرق المستخدمة في سلامة المريض لتكون ثقافة منتشرة .

من جانبه بين مدير إدارة الجودة والأداء في المدينة الطبية الدكتور جعفر أبوطالب، أن الأسبوع يهدف إلى توعية الموظفين والمرضى و الزوار وتعريفهم بالبرامج بطريقة مبسطة من خلال الشاشات والمطبوعات إضافة إلى المحاكاة الحقيقية لبعض الطرق المستخدمة في سلامة المريض وكيفية اتباعها.

وبين أن تقييم هذه البرامج يتم من خلال الدراسات التي يتم إعدادها كل ستة أشهر بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات عالمية و دولية وسيتم تأهيل 60 شخصاً بالتعاون مع معهد ارمسترونج التابع لجونز هوبكنز للحصول على شهادات سلامة المريض المعتمدة وسيتم التركيز على الأبحاث المختصة بسلامة المريض والاستفادة من تجارب الآخرين.