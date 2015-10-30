جامعة جازان تدشن خطتها الإستراتيجية للعام 2020

دشنت جامعة جازان ورشتها الأولى من المرحة الأولى للخطة الاستراتيجية للجامعة للعام 2020م، والتي تستهدف جميع قطاعات الجامعة من وكالات وكليات وعمادات ومرافق مساندة، وذلك صباح أمس بقاعة الاحتفالات بفندق الحياة.

وأوضح وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي د. علي بن أحمد الكاملي أن هذه الورشة تأتي في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية التي رسمتها الجامعة لرؤيتها حتى العام 1441ه/2020م، والتي تم وضعها بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد زيارات لعدد من مواقع الجامعة، ودراسات استقصائية لواقع جميع الإدارات والكليات والعمادات في الجامعة.

وبين د. الكاملي أن هذه الورشة تعقد بالتعاون مع جامعة بروتيل البريطانية ويشارك في تقديمها عدد من الخبراء والأكاديميين الذين أسهموا في رسم معالم الخطة التنفيذية التي ستسير عليها الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد د. الكاملي أن هذه الورشة هي الأولى وتستمر أربعة أيام يقدم من خلالها عدد من المحاضرات والورش التي تستهدف المرشحين من قبل وكالات الجامعة والكليات والعمادات والإدارات وسائر المرافق الأخرى، وتسعى للخروج بتصور ملامح الخطة التنفيذية وستتبعها عدد من الورش الأخرى في المراحل القادمة للعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة.

يذكر أن الجامعة قد أنجزت خلال العام الماضي خطتها الاستراتيجية والتي تمثل خارطة طريق تسير عليها خلال الأعوام المقبلة، وتحقق الرؤية التي تحملها لتكون الجامعة بوابة المستقبل للمنطقة وللمملكة، متفردة إقليمياً ودولياً بتعليمها المتميز وخريجيها المؤهلين وأبحاثها ذات التأثير وخدماتها التي تصنع أثراً اقتصادياً ومجتمعياً في المنطقة والعالم أجمع.