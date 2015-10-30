ختام دورة الزمالة السعودية لطب قلب الكبار بمركز الأمير سلطان

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة مؤخراً الدورة التدريبية الرابعة للزمالة السعودية لطب قلب الكبار.

وحظيت هذه الدورة بمشاركة نخبة من الإستشاريين المختصين من داخل المركز وخارجه مما ساهم في حضور عدد كبير من المشاركين وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها.

وهدفت الدورة إلى تأهيل أطباء القلب لاجتياز اختبار البورد السعودي في طب قلب الكبار بالإضافة إلى مراجعة كاملة لتخصص طب قلب الكبار من فريق العمل الإكلينيكي.

الجدير بالذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة دأب إلى تنظيم المؤتمرات الدولية والندوات والدورات وورش العمل في مختلف التخصصات لمواكبة أحدث المستجدات التي من شأنها المساهمة في الرفع من مستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.