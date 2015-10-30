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محافظ القطيف يعزي ذوي الشهداء الخمسة ويشدد على أمن الوطن ولحمته

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محافظ القطيف يعزي ذوي الشهداء الخمسة ويشدد على أمن الوطن ولحمته محافظ القطيف يعزي ذوي الشهداء الخمسة ويشدد على أمن الوطن ولحمته

    أكد خالد الصفيان محافظ القطيف ألا تسامح ولا تهاون مع الإرهاب وفكره الشاذ عن المجتمع السعودي، مشددا على أن الدولة -أيدها الله- تضرب بيد من حديد الإرهابيين، وتستبق ذلك بضربات ناجحة استباقية حققت الكثير من الأمن والاطمئنان في بلد الأمن والأمان.

وزار الصفيان مجلس العزاء مساء أول من أمس، إذ قدم التعازي لذوي الشهداء في الحسينية الحيدرية في حي الكوثر بمدينة سيهات، وشهد العزاء -الذي أقيم الخميس جراء عملية إرهابية نفذها شاب مغرر به في الثاني من شهر محرم الحالي- حضورا ملفتا لشخصيات من مختلف مناطق الوطن، إذ أكدت الشخصيات على أهمية التصدي للإرهاب وضربه، مؤيدين العمليات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة.

وعبر ذوو الشهداء الذين تواجدوا في العزاء عن حبهم لوطنهم وعن وقوفهم يدا واحدة ضد الإرهاب، مؤكدين أن الوحدة الوطنية أساس التعايش وأساس التصدي لكل إرهابي يحاول عبر عملياته المبنية على التكفير شق وحدة الصف الاجتماعي بين مكونات المجتمع السعودي، شاكرين مقدرين التواجد الأمني في محيط الحسينية وفي مناطق محافظة القطيف.

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