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إنجاز 90 % من مشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف إلى الباحة

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إنجاز 90 % من مشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف إلى الباحة إنجاز 90 % من مشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف إلى الباحة

    ‏وقف مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور ال عضيد ومدير عام الطرق بمنطقة الباحة المهندس جمعان شلاش ومندوب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومقاولي مشروع نقل المياه والمهندسين المختصين ميدانيا على مشروع الخط الناقل لمياه التحلية من الطائف الى الباحة، الذي تم إنجاز ما يقارب 90 % من المشروع كما تم الوقوف على محطة الرفع الخاصة بالخط الناقل بنخال وهي محطة رئيسية للتحكم والرفع وشرح المهندس عبد الرحيم باسندوه مكونات المحطة ومحتوياتها، كما تفقد المهندس ال عضيد عدداً من مشاريع المياه والصرف الصحي تحت التنفيذ بمحافظة القرى .

وأوضح آل عضيد خلال جولته أن المحافظة تُخدم بشبكات المياه المنفذة وتحت التنفيذ وتغطي ما نسبته 78% ،مشيرا الى ان المديرية انتهت من مشروع الصرف الصحي بتنفيذ محطة مصغرة لمعالجة مياه الصرف الصحي سعتها 100م3 يومياً بقيمة 1.300.000ريال وهذه المحطة من ضمن مشروع عاجل يتم من خلاله نزح مياه الصرف الصحي من منازل الاهالي بالمجان ليتم معالجتها في تلك المحطات المصغرة للحفاظ على البيئة وعن مشاريع الصرف الصحي الرئيسية ، قال ال عضيد ان المديرية تقوم بتنفيذ الخطوط الرئيسية بطول 10كلم وكذلك خطوط فرعية بطول 10 كلم بتكلفة 54 مليوناً وبنسبة الانجاز 70% وقد بلغت اجمالي التكاليف لمشروعات محافظة القرى حوالي 960 مليون ريال .

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