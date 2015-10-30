أمانة الرياض تكثف جهودها للحفاظ على صحة البيئة بالمنازل

كثفت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في التوعية للحفاظ على صحة البيئة داخل المنازل شملت إنتاج فيلم إرشادي بتقنية الرسم على اللوحة البيضاء whiteboar cartoon.

ويتضمن الفيلم التوعوي إرشادات لمكافحة نواقل الأوبئة والعدوى بالأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، والوسائل الصحيحة في مكافحتها، وعدم تهيئة بيئة مناسبة لتكاثرها وخاصة في المسابح والنوافير ودورات المياه والخزانات وغيرها، كما يتضمن الفيلم والذي تبلغ مدته ساعة كاملة إرشادات تفصيلية لنظافة وتطهير كافة المواقع داخل المنازل، والتي يمكن أن تشكل بؤراً لآفات الصحة العامة.

وأوضح المدير العام لصحة البيئة بأمانة الرياض د. فلاح بن عبدالله الدوسري، أن إنتاج هذا العمل الإرشادي يأتي ضمن منظومة من الأنشطة، التي يتم تنفيذها للحفاظ على صحة البيئة بالمنازل، والتي تتنوع وسائل تنفيذها من خلال عدد من الطرق غير التقليدية، للوصول بالرسائل التوعوية لكافة فئات المجتمع، سعياً لمزيد من التفاعل الإيجابي مع سكان العاصمة، وإبلاغ الأمانة عن ملاحظات تمثل تهديداً لصحة البيئة لمعالجتها بصورة فورية. وأكد د. الدوسري أن الفيلم التوعوي يتضمن إرشادات في كيفية التخلص من مياه المستنقعات وتجمعات المياه الراكدة، وعدم تربية الحيوانات داخل المنازل، وإحكام إغلاق بيارات الصرف الصحي، ووضع رادارات عاكسة في دورات المياه والعناية بالنظافة العامة، مشيراً إلى جاهزية عدد من فرق مكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض بالأمانة لمباشرة أي بلاغات أو شكاوى ترد إلى مركز طوارئ الأمانة (940)، حول أي مشكلات خاصة بصحة البيئة في جميع أحياء مدينة الرياض.