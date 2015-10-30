أعضاء محلي ينبع يواجهون أمين المدينة بضعف الخدمات

استقبل م. مساعد السليم محافظ ينبع بمكتبه بالمحافظة أمين المدينة المنورة د. خالد بن عبدالقادر طاهر والوفد المرافق له من مسؤولي الأمانة.

وعقد الأمين اجتماعاً بالمحافظ وأعضاء المجلس المحلي، حيث قدم عضو المجلس المحلي خالد سبية تقرير عن نتائج الجولات الميدانية التى قام بها أعضاء لجنة المشروعات من المجلس المحلي بعنوان (الخدمات البلدية بينبع الواقع والمأمول)، والذي رصدت فيه وضع الخدمات البلدية.

وتضمن التقرير القصور الواضح في أداء بلدية ينبع خاصة فيما يتعلق بالنظافة والحدائق والشواطئ والإصحاح البيئي والأنقاض، والمرافق والكوادر بالبلدية من حيث زيادتها، وتأهيلها، وضخ دماء جديدة، وكذلك الشؤون الفنية وتطورها، والتخطيط والميزانية الاستثمار وجذب الاستثمار الفعلي، وعقد النظافة.

وتداخل أعضاء المجلس بمداخلات أكدوا خلالها لأمين منطقة المدينة المنورة القصور الواضح في الأداء للخدمات البلدية، والذي لا يتناسب مع حجم وأهمية محافظة ينبع.

وتناول اللقاء مناقشة كافة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات البلدية.

وأكد أمين منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع أن الأمانة انتهت من تشخيص واقع بلدية ينبع وأدائها، مشيراً إلى أهمية ضخ دماء جديدة بالبلدية تملك الخبرة والتدريب إضافة إلى الكادر الموجود.

وقال "التغيير يحتاج إلى وقت، ونعمل على استقطاب خبرات لبلدية ينبع في جميع المجالات، وعمدت الجهات المختصة في الأمانة بإعادة بعض الأولويات، وننقل إلى ينبع من المشروعات المدمجة لدعم أعمال البلدية".

يذكر أن د. خالد طاهر قام بزيارة بلدية ينبع واطلع على سير العمل في أقسام البلدية، والتقى برئيس وأعضاء المجلس البلدي بحضور رئيس بلدية ينبع د. حاتم طه، كما قام بجولة ميدانية على المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.