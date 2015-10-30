شبل سعودي يفوز بجائزة عربية في الرسم

فاز الشبل عبدالله بن مبارك بن محمد اللويمي من المملكة العربية السعودية بجائزة المستوى الثاني لمن هم في سن من 10–13 سنة في المسابقة العربية السابعة للرسم بين النشء والشباب العرب لعام 2015، التي نظمها الاتحاد العربي للرياضات الجوية وكان موضوعها (أرسم بوستر لدورة الألعاب الجوية العالمية المقامة في دبي عام 2015) والتي يهدف من خلالها الاتحاد دعم الرياضات الجوية ونشرها بين النشء والشباب العرب وتوعيتهم وتثقيفهم في مجال الرياضات الجوية.

وقد شهدت المسابقة تنافساً بين الشباب والنشء العرب؛ حيث اختير للمرحلة الختامية من التقييم 54 عملاً فنياً، ومن ثم اختارت اللجنة الأعمال الفائزة .

من جهته بارك مدير التعليم بمحافظة وادي الدوسر صقر الصقر للشبل الفائز، وقدم التهنئة له ولعائلته على ذلك الإنجاز على المستوى العربي الذي اعتبره امتدادا للإنجازات التي تحققها كشافة الإدارة على مختلف المستويات.