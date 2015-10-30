أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

شبل سعودي يفوز بجائزة عربية في الرسم

Google+ Print
شبل سعودي يفوز بجائزة عربية في الرسم شبل سعودي يفوز بجائزة عربية في الرسم

    فاز الشبل عبدالله بن مبارك بن محمد اللويمي من المملكة العربية بجائزة المستوى الثاني لمن هم في سن من 10–13 سنة في المسابقة العربية السابعة للرسم بين النشء والشباب العرب لعام 2015، التي نظمها الاتحاد العربي للرياضات الجوية وكان موضوعها (أرسم بوستر لدورة الألعاب الجوية العالمية المقامة في دبي عام 2015) والتي يهدف من خلالها الاتحاد دعم الرياضات الجوية ونشرها بين النشء والشباب العرب وتوعيتهم وتثقيفهم في مجال الرياضات الجوية.

وقد شهدت المسابقة تنافساً بين الشباب والنشء العرب؛ حيث اختير للمرحلة الختامية من التقييم 54 عملاً فنياً، ومن ثم اختارت اللجنة الأعمال الفائزة .

من جهته بارك مدير التعليم بمحافظة وادي الدوسر صقر الصقر للشبل الفائز، وقدم التهنئة له ولعائلته على ذلك الإنجاز على المستوى العربي الذي اعتبره امتدادا للإنجازات التي تحققها كشافة الإدارة على مختلف المستويات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020