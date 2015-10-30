تواصل التحضيرات لندوة «نزاهة» في جامعة الملك عبدالعزيز

عقدت اللجنة الإشرافية لندوة "نوادي نزاهة ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" بجامعة الملك عبدالعزيز اجتماعاً إعدادياً برئاسة وكيل الجامعة رئيس اللجنة الإشرافية د. عبدالله مهرجي، وحضور أعضاء اللجان من الجامعة وهيئة "نزاهة" ووزارة التعليم.

وأوضح وكيل الجامعة أن الاجتماع ناقش أبرز الأعمال والمستجدات التي طرأت على أعمال الندوة المزمع عقدها الخميس 30 من الشهر الجاري، مثنياً على الدور الذي تقوم به "نزاهة" في سبيل مشاركة الجهات الحكومية وخاصة جامعة الملك عبدالعزيز لنشر ثقافة النزاهة وحماية الفساد وتعزيز الشفافية بما يتسق مع رغبة وتطلعات القيادة في تحصين المجتمع ومؤسسات الدولة من مخاطر الفساد وسلوكياته، مبيناً أن تعدد المبادرات الخاصة في الأنشطة والبرامج التي تعقد في مؤسسات التعليم هو تأكيد على العمل على الوقاية من الفساد، وزرع القيم في الطلاب والطالبات الذين هم نواة المجتمع.

من جانبه، استعرض مدير إدارة الندوات والمؤتمرات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" محمد بن لؤي تاريخ تجربة تأسيس أندية "نزاهة" في الجامعات، مؤكداً أنها إحدى الأدوات التي سعت لها الهيئة تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بعد أن وجدت الفكرة ترحيباً كبيراً من الجامعات الحكومية والأهلية، إذ وصل العدد إلى 30 نادياً يقيم فعاليات ومشاركات وورش عمل وأنشطة وندوات داخل كل كلية وجامعة على مدار العام.