المستشفى السعودي الألماني ينظم دورة للإنعاش القلبي والرئوي لحديثي الولادة

انطلاقاً من رسالة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ينظم المستشفى السعودي الألماني بالرياض خلال الفترة من 14-16 نوفمبر المقبل الدورة التدريبية للإنعاش القلبي والرئوي لحديثي الولادة وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 16 ساعة تعليم طبي مستمر لأطباء الأطفال والتمريض وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والاستشاريين.

وتناقش أحدث المستجدات فى علاج حالات حديثي الولادة، وأحدث طرق التنفس الصناعي العادي وعالي التردد، والعلاج بالتبريد وغاز أكسيد النيتريك. وقال د. نبيل بسيونى شحاتة -استشاري ورئيس قسم الأطفال وحديثي الولادة بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض- إن مثل هذه الدورات والندوات العلمية تطرح من أحدث المستجدات وتبادل الخبرات فى علاج حالات حديثي الولادة مما يحسن جودة الأداء والخدمات التى يتم تقديمها بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض.