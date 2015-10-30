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ديفيد بيكهام يكشف عن أحدث أوشامه بريشة إبنته

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الخميس 29-10-2015 19:51

معروف عنه ولعه برسم الأوشام ذات المعنى على جسده. والمعروف عن ديفيد بيكهام أيضاً، أنّه لا يفوّت فرصة لإثبات مدى تعلّقه بعائلته، خصوصاً ابنته الصغرى المدلّلة، هاربر.
فقد كشف لاعب كرة القدم المعتزل، وعارض الأزياء، ديفيد بيكهام، عن مجموعة أوشامه الفنية التي تعني له على نطاق خاص، وخصوصاً عن وشمه الجديد على كفّ يده، ليس فقط كتحية لابنته هاربر، وهي إحدى الأطفال الأكثر دلالاً وثراء في العالم، ولكن لأنها أيضاً صمّممته بنفسها!
الوشم عبارة عن رسم رسمته ابنته هاربر، البالغة من العمر 4 سنوات .
ونشرت زوجة ديفيد، مصمّمة الأزياء فيكتوريا بيكهام، صورة للوشم، وكتبت تعليقاً : "هاربر فنانة صغيرة حقيقية".
وهو ليس الوشم الوحيد الجديد على جسد بيكهام، بل هناك الوشم الأشهر المهدى إليه من أولاده، وهو عبارة عن جملة: "نحبك يا أبي" باللغة الإنكليزية.
وهذه الجملة للوشم فكرة أبناء بيكهام الثلاثة، بروكلين وروميو وكروز.
وكان بيكهام قد نشر في وقت سابق صورة لاسم ابنته الذي وشمه، وقال "هذه إضافة إلى مجموعة الأوشام التي تعني الكثير بالنسي لي".

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