بالفيديو.. إبنة Kim Kardashian تطلب من الباباراتزي عدم تصويرها

إبنة Kim Kardashian نورث وست البالغة من العمر سنتين، قد تمّ تصويرها من قبل مصوّري الباباراتزي وهي تتوجّه بالقول إليهم: "توقّفوا عن إلتقاط الصور لي في الأماكن العامة."

وتظهر الطفلة الصغيرة في الفيلم وهي تقول أيضاً:"قلت ولا أيّ صورة!"

إبنة الثنائي Kim و Kanye West لم يكن يرافقها أيّ من والديها، بل كانت مع إمرأة صديقة للعائلة، متوجّهة إلى صف الرقص في لوس أنجلوس.

وكرّرت الصغيرة طلبها للباباراتزي مراراً وتكراراً، وكانت منزعجة من مصوّر وقف في طريقها، كان يحمل كاميرا فيديو كبيرة.

المصوّرون ضحكوا من كلام نورث وست ، ولكنّهم تجاهلوه، والتقطوا لها عشرات الصور.

يذكر ان البلايز الذي كانت ترتديه نورث هو من مجموعة Balmain، والنسخة للكبار من البلايز ثمنها مابين 2500 و8000 دولار أميركي.