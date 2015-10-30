6 مواجهات قوية مع انطلاق "المواجهة" من الموسم الثالث من "the Voice"

بعد خمسة أسابيع متتالية من المرور الأول للمشتركين، واختيارهم النجوم – المدربين الأربعة أفضل المواهب، انتهت مرحلة "الصوت وبس" (Blind Auditions)، أولى مراحل البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية، لتنطلق السبت المقبل، أولى حلقات المرحلة الثانية فهي "المواجهة" (The Battles) على MBC1 و"MBC مصر". وستكون المنافسات أكثر صعوبة، وعلى أشدّها بين الفرق الأربعة التي يديرها ويتولى الإشراف عليها النجوم كاظم الساهر، شيرين عبد الوهّاب، صابر الرباعي، وعاصي الحلاني. وفي هذه المرحلة ستحتدم المنافسة، فيضطّر المدربون أن يتخلوا عن بعض المواهب، ليصبح عدد المشتركين بعد انتهاء هذه المرحلة 6 فقط في كل فريق، يتأهلّون لحلقات العروض المباشرة. كما يكون لكل مدرب الحق في اختطاف مشترك واحد من فرق المدربين الآخرين، ليشكل الفريق الذي ينتقل إلى المرحلة التالية. وتحمل الحلقة مفاجآت عدّة، إذ تنقلب أحياناً الأدوار بين المدربين.

تنطلق التحديات مع ست مواجهات في أولى حلقات "المواجهة"، منها اثنتين لـ"فريق كاظم"، واثنتين لـ"فريق عاصي"، وواحدة لـ"فريق شيرين"، وواحدة أيضاً لـ"فريق صابر". ويتنافس في هذه المرحلة 47 مشتركاً من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، يتوزعون على الشكل التالي:

§ 11 موهبة في "فريق كاظم".

§ 12 موهبة في "فريق شيرين".

§ 12 موهبة في "فريق صابر".

§ 12 موهبة في "فريق عاصي".

أسماء المواهب في فرق النجوم- المدربون الأربعة

يتوزع مشتركو الموسم الثالث من "the Voice" على أربعة فرق، يشرف عليها ويتابعها النجوم- المدربون الأربعة كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، وعاصي الحلاني.

فريق كاظم:

نجاة رجوي من المغرب

حسام فريد من العراق

تامر نجم من لبنان

أحمد ناصر من مصر

هدير يوسف من مصر

أمجد شاكر من السودان

كريستين سعيد من لبنان

منار الشاذلي من مصر

رضوان صادق من سوريا

رائد سعادة من لبنان

جيهان مدكور من مصر

فريق شيرين:

عبد المجيد ابراهيم من السعودية

ريهام مصطفى من مصر

إياد بهاء من مصر

محمود الخطيب من لبنان

عبيدة حنتير من سوريا

غسّان بن ابراهيم من تونس

نداء شرارة من الأردن

سارة عكرود من المغرب

علي الألفي من مصر

حمزة الفضلاوي من تونس

محمود عبادة من مصر

أميرة ابو زيد من مصر

فريق صابر:

رنين الشعار من لبنان

جاد أبي حيدر من لبنان

أنس سليم من مصر

عبود برمدا من سوريا

جورج دخو من العراق

ولاء الجندي من لبنان

لانا أبو ضاهر من لبنان

محمد طيب عمر من السودان

زهير أصليوا من العراق

عبد الصمد جبران من المغرب

يونس أولمعطي من المغرب

محرزية الطويل من تونس

فريق عاصي:

دُنيا الهاني من مصر

علي يوسف من العراق

رحاب صالح من مصر

سرية العوض من المغرب

يزن رشيد من سوريا

حسام الشامي من لبنان

ناصر العطاوي من الجزائر

أميرة رضا من مصر

لؤلؤة غندور من لبنان

ريان جريره من سوريا

نيرس بن قاقة من تونس

عمر دين من لبنان