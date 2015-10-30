حظك اليوم برج السرطان السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح فى عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شىء أكيد.

عاطفيًا: خذ الاحتياط اللازم من تفجر وضع عائلى، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحملك.

صحيًا: إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات وتقيدت بالمواعيد المحددة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة.

توقعات علماء الفلك:

>ربما تشعر برغبة شديدة فى الاستيقاظ مبكرًا هذا اليوم والخروج من المنزل، لا تتردد فى تنفيذ هذه الرغبة، اذهب إلى عملك فى وقت مبكر حتى تنجز أعمالك فى فترة الصباح حيث تتميز فيها بالنشاط والهمة والعزيمة.