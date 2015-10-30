حظك اليوم برج الثور السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًا: ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظًا ومتأنيًا أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها.

عاطفيًا: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أمورًا جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح فى العلاقة.

صحيًا: لا تناور ولا تتهرب من مسئولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك.

توقعات علماء الفلك:

>تشعر أنك قلق إلى حد ما اليوم، وربما يكون من المستحيل الشعور بالراحة والهدوء والاستقرار بسهولة، قد تتعرض لعدد كبير من المشكلات الغريبة فى آن واحد، ولسوء الحظ لن يقدر من حولك الظروف التى تمر بها.