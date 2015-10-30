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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 31/10/2015

لبرج الجوزاء :


>مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيدًا فى كل المجالات اليوم، وخصوصًا على الصعيد المهنى.

عاطفيًا: دفاتر الماضى مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، فتقع بعض الخلافات التى تبعدك عنه خلال الفترة المقبلة.

صحيًا: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء فى الذهن.

توقعات علماء الفلك:


>تتميز بقلب حنون خاصة اليوم وتشعر أن مهمتك اليوم هى إسعاد كل فرد فى محيطك ورسم البسمة على وجوه الآخرين، إذا حاولت أن تحقق ذلك بالفعل سيقدر من حولك جهودك فى يوم مثل هذا، مجاملاتك وتشجيعك وتحفيزك لمن حولك سيكون لصالحك ولصالح الآخرين.

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مصر 365

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