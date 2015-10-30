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حظك اليوم برج العقرب السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج العقرب السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج العقرب السبت 31/10/2015

لبرج العقرب:


>مهنيًا: تكون سباقًا فى عملك، وتقدم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمس لبدء مشروع جديد.

عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك، وتتحرر من العقد والتحفظات والتشنجات التى تلاحقك أينما حللت.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التى تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحت.

توقعات علماء الفلك:


>ربما يكون يومك مليئًا بالتوتر والقلق بسبب حدوث بعض المشكلات غير المتوقعة، كن مستعدًا للتعامل مع أى مشكلة قد تواجهك، كن حريصًا حتى لا تتحول هذه المشكلات إلى حرب، لا تتعامل مع الإهانات بشكل شخصى ولكن تعامل معها كأنها تحديات يجب عليك أن تكون قادرًا على مواجهتها.

 

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مصر 365

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