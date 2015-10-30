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حظك اليوم برج القوس السبت 31/10/2015

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حظك اليوم برج القوس السبت 31/10/2015 حظك اليوم برج القوس السبت 31/10/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصًا إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدى.

عاطفيًا: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّى إلى الأسوأ بينك وبين الشريك.

صحيًا: مراقبة وضعك الصحى بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشىء.

توقعات علماء الفلك:


>لا تحصر نفسك بين جدران المنزل فى وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك. بعد قيامك بأى نشاط رياضى تناول كوبًا من العصير وأكثر من المياه لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق أثناء التمرين. اخلد للنوم مبكرًا حتى تستيقظ نشيطًا ومفعمًا بالطاقة والحيوية.

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مصر 365

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