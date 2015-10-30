حظك اليوم برج الميزان السبت 31/10/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع.

عاطفيًا: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازم.

صحيًا: تحاول التخلص من الوضع الذى أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسيًا.

توقعات علماء الفلك:

>تستطيع أن تتغلب على أى مشكلة تواجهك اليوم فى أى وقت من الأوقات، تشعر أنك تستطيع مساعدة من حولك على مدار اليوم، ابدأ بالأعمال والمهام التى تشعر أنها صعبة أو قد تكون مستحيلة، إذا كنت تريد الانتهاء من الأعمال المسندة إليك فعليك أن تبدأ فيها على الفور.