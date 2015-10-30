بلاغ للنائب العام ضد رئيس حى عين شمس لاتهامه بالتعدى على سيدة مسنة

تلقى النائب العام بلاغًا من عبد الحميد إسماعيل المحامى، وكيلاً عن سيدة، ضد رئيس حى عين شمس، لاتهامه بالضرب والتعدى على أسرتها ووالدتها المسنة واستغلال نفوذه، أثناء إزالة إحدى الشقق السكنية تحت دعوى مخالفة القانون، بمنطقة عين شمس.

وذكر البلاغ المقيد برقم 18522 لسنة 2015 عرائض النائب العام أن السيدة أسماء عوض جمعة، أرملة ومقيمة بجسر السويس بمنطقة عين شمس، تقيم بإحدى الشقق السكنية بالعنوان منذ أكثر من 3 سنوات برفقة أسرتها المكونة من 3 أطفال ووالدتها المسنة، بعد دفعها كل ما تملك فى ثمن الشقة، وتولت بنفسها إدخال المرافق لمسكن المعيشة.

وأضاف البلاغ أن السيدة فوجئت برئيس حى عين شمس، وبصحبته قوة من الشرطة بقيادة المأمور، بمهاجمة العقار دون سابق إنذار أو إعلان قانونى، قائلاً إن العقار مخالف للقانون وصدر قرار بإزالته.

وأشار البلاغ إلى أن السيدة توسلت لرئيس الحى بتأجيل تنفيذ القرار الذى لم تُعْلَن به، إلا أنه رفض وردد قائلاً: "أنا ماليش دعوى باتوا فى الشارع"، وقال البلاغ إن رئيس الحى تجاوز الحد مع السيدة وأسرتها بسبب رفضها مغادرة مأواها الوحيد، وتعدى عليها وأسرتها ووالدتها المسنة، هو والقوة المرافقة له، وأطلقت القوة الأعيرة النارية فى الهواء لإجبارها على ترك المسكن، ما أدى الى إصابة والدتها المسنة بهبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة الشد والجذب، ونُقِلَت السيدة على إثرها إلى مستشفى هليوبوليس، لإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية.

وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات، تتضمن عدد من إيصالات الكهرباء والمياه التى تثبت أن المسكن حصل على موافقة رسمية بدخول المرافق له منذ أكثر من 4 سنوات، للتأكيد على أن المسكن ليس مخالفًا.

وطالب البلاغ النائب العام، باتخاذ كافة الإجرارات القانونية اللازمة تجاه رئيس الحى، نتيجة تجاوزه المبالغ فيه مع السيدة وأسرتها، إذ أصبحت الأسرة بكاملها تفترش الشارع الذى أصبح المأوى الوحيد لها بعد الطرد.

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