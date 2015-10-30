ضبط مسجل ونجله بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه بعد اشتباكات مع الأمن بقنا

تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد محسن كمال مأمور مركز شرطة قنا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بقطع الطرق على المواطنين وسرقة متعلقاتهم.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة شخص بطلقات نارية، والقبض على والده، أثناء محاولتهما قطع الطريق وسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بطريق قنا – سوهاج الشرقى.

وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، أنه ورد من المواطنين بوجود اثنين مسلحين يستوقفون المارة بطريق قنا – سوهاج الشرقى، للاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم تحت تهديد السلاح، وأثناء وصول القوات إليهما، بادرا بإطلاق النيران بكثافة على القوات التى بادلتهم النيران، فى اشتباكات عنيفة، وتمكنت القوات من القبض على سليمان.ع.س (60 عامًا)، والمتهم فى 16 قضية مخدرات وحيازة أسلحة، بينما أصيب نجله عيد (30 عامًا)، بطلقات نارية خلال الاشتباكات، وتبين أنهما مقيمان بمركز الفشن ببنى سويف.

وأضاف المصدر، أنه تم ضبط مدفع جيرانوف وبندقية آلية وأخرى قناصة وكمية من الذخيرة وسيارة كان يستخدمها المتهمان فى ارتكاب الجريمة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.