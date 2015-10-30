ضبط أقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من ضبط 398 قرصًا مخدرًا بحوزة 3 عاطلين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم ثان الإسماعيلية بالقبض على (أ.م.أ) 39 سنة عاطل، مقيم الشهداء ــ دائرة القسم مسجل شقى خطر فئة ب "مخدرات"، وبحوزته عدد (280) قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 220 جنيهًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، و(أ.أ. أ) 28 سنة عاطل، مقيم شارع هدى شعراوى ــ دائرة القسم وبحوزته عدد 38 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالى 40 جنيهًا، وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع و(م.م.ش)، 57 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عدد (80) قرصًا مخدرًا وتليفون محمول، ومبلغ مالى 135 جنيهًا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحفظت قوات الأمن، على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العام لتتولى التحقيقات.