ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر مخدر الحشيش بالبساتين

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطلين، أثناء إتجارهما فى المواد المخدرة بالبساتين، وحُرِّرَ محضر بالواقعة.

جاء ذلك خلال حملة أمنية لضباط قسم شرطة البساتين، وضبط "كرم. ع. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم بعزبة خيرالله بدار السلام، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2455 لسنة 2004م البساتين (سلاح بدون ترخيص) و"محمود. م. ع" 27 سنة عاطل، مقيم بنفس العنوان وسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما حملت رقم 5395 لسنة 2014 دار السلام (مخدرات).

وضُبِطَ المتهمان وبحوزتهما 600 جرام حشيش، و130 جنيها بمنطقة سكنهما، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.