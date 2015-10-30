أخبار عاجلة

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية -
اليوم.. «الجبلي» ينافس في نصف نهائي بطولة البحرين -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يقارن بين إدارة الزمالك وإدارة الأهلي فى حل الأزمات والخلافات -
8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر مخدر الحشيش بالبساتين

Google+ Print
ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر مخدر الحشيش بالبساتين ضبط عاطلين بحوزتهما كميات من مخدر مخدر الحشيش بالبساتين
ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عاطلين، أثناء إتجارهما فى المواد المخدرة بالبساتين، وحُرِّرَ محضر بالواقعة.

جاء ذلك خلال حملة أمنية لضباط قسم شرطة البساتين، وضبط "كرم. ع. ع" 32 سنة عاطل، ومقيم بعزبة خيرالله بدار السلام، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2455 لسنة 2004م البساتين (سلاح بدون ترخيص) و"محمود. م. ع" 27 سنة عاطل، مقيم بنفس العنوان وسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما حملت رقم 5395 لسنة 2014 دار السلام (مخدرات).

وضُبِطَ المتهمان وبحوزتهما 600 جرام حشيش، و130 جنيها بمنطقة سكنهما، وبمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365