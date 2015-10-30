قبل الكلاسيكو السعودي.. أفضل تشكيلة فنية للفريقين

مباراة لا تقبل القسمة على إثنين، هذه التي تجمع بين العملاقين، الاتحاد والهلال، مساء الجمعة بملعب الجوهرة المشعة. خصوصاً مع رغبة كل فريق في الفوز واقتناص نقاط القمة، وبالطبع تبقى الحسابات الفنية بين الثنائي التدريبي خارج الخط، بولوني مع الاتحاد، ودونيس قائد الهلال.

تشكيلة الاتحاد

يلعب المدرب لاسزلو بولوني بخطة 4-2-3-1، لا يُغيّرها إلا في أضيق الظروف، بتواجد رباعي دفاعي أمام المرمى، مع ثنائي محوري يدافع أكثر مما يهاجم، من أجل إعطاء حرية الحركة للثلاثي الهجومي خلف المهاجم المتقدم.

فواز في حراسة المرمى، ولا يوجد أفضل من الثنائي ياسين حمزة وعسيري في العمق، مع الدفاع بالظهيرين عوض وخيبري، مع تواجد كلاً من بادندوح ومونتاري في قلب الوسط، خلف صانع اللعب الصريح سان مارتين.

بينما في الهجوم ريفاس هو الأجدر بالبدأ، على يمينه عبد الفتاح عسيري، وعلى يساره المحترف الآخر ترويسي، في مهمة صعبة أمام هلال دونيس بملعب الجوهرة.

تشكيلة الهلال

يريد دونيس الفوز ولا أي خيار آخر، خصوصاً بعد الخروج الآسيوي، لذلك جمهور الهلال بكل طوائفه لن يرضى بأقل من بطولة الدوري هذا الموسم، لذلك سيهاجم الهلال من البداية من أجل الفوز والثلاث نقاط.

طريقة لعب 4-1-4-1 هي الحل، بتواجد رباعي دفاعي أمامه لاعب ارتكاز وحيد، ثم رباعي آخر بالثلث الهجومي، خلف المهاجم المتقدم داخل منطقة جزاء الاتحاد.

السديري خلف كواك وجحفلي في العمق، مع البريك والشهراني على الأطراف. بينما سعود كريري هو محور الارتكاز، خلف مسانده محمد الشلهوب، بالإضافة إلى الكعبي والفرج كأجنحة، رفقة الثنائي المحترف، إدواردو وأيلتون أمام المرمى.