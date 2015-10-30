في إسبانيا- ريال مدريد وبرشلونة لمواصلة الانتصارات.. وأتليتكو ينتظر مواجهة صعبة لمطارادتهما

(إفي): يثق قطبا الكرة الإسبانية ومتصدرا جدول الترتيب، ريال مدريد وبرشلونة، في قدرتهما على مواصلة سلسلة انتصاراتهما في لقائيهما أمام كل من لاس بالماس و خيتافي على الترتيب في عاشر محطات الدوري الإسباني.

ويستضيف الفريق الملكي الصاعد حديثا لاس بالماس على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بينما سيخرج البلوجرانا لملعب "كولسيوم الفونسو بيريز" معقل فريق خيتافي بعد غد السبت.

وتبدو المباراة في متناول أبناء الإسباني رافائيل بينيتث ولكن في الوقت ذاته ليس هناك أي فرصة لارتكاب اي خطأ قد يكلفهم الكثير. فأداء الفريق المدريدي في تحسن ولكن تظل الإصابات بمثابة الشوكة في حلق المدرب الإسباني الذي سيفتقد لخدمات كل من الويلزي جاريث بيل والظهير الأيمن كارباخال.

في المقابل، سيستعيد الفريق جهود المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، في الوقت الذي باتت فيه عودة الكولومبي جيمس رودريجيز وشيكة.

وتتطلع الكتيبة القادمة من جزر الكناري إلى إحداث مفاجأة تقلب بها موازين الأمور وفقا للتطلعات الجريئة للمدرب كيكي سيتين من خلال تصريحاته الصحفية قبل المباراة.

وسيفتقد الضيوف في هذه المباراة لجهود كل من لاعب الوسط خابي كاستيانو والمدافع أنخل، بينما لا تزال مشاركة المدافع الآخر ألكاراز محل شكوك.

وفي مواجهة "كولسيوم الفونسو بيريز" يأمل شريك الصدارة والغريم التقليدي للميرينجي، برشلونة، في حصد الثلاث نقاط لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب، حيث ستفتقد الكتيبة الكتالونية لجهود المدافع الأرجنتيني الموقوف ماسكيرانو بينما يظل غياب نجم التانجو الآخر ليونيل ميسي متواصلا.

في المقابل، يأمل الفريق المدريدي في التعافي سريعا من آثار الهزيمة الثقيلة التي تلقاها على يد الفريق الأندلسي سيفيليا بخماسية نظيفة، ويعقد الأمور على الفريق الكتالوني ولكن سيتعين على المدرب لويس إسكريبا التغلب على الغيابات في صفوفه المتمثلة في ألفارو فازكيز وميدران وفيجاراي.

وعلى ملعب "ريازور" بمدينة لاكورونيا، يخرج أتليتكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا ويضع الثلاث نقاط نصب عينيه لمواصلة الضغط على فريقي الصدارة وأيضا تحقيق الفوز الرابع على التوالي، اثنان في الدوري وآخر في دوري الأبطال، حيث لم يتكبد الفريق سوى هزيمة وحيدة وتعادل في آخر ست زيارات له لهذا الملعب.

ويأمل أبناء الأرجنتيني دييجو سيميوني في مواصلة عروضهم القوية التي بدأت بالفوز على ريال سوسييداد في عقر داره (0-2)، ثم الفوز على فريق أستانا الكازاخي (4-0) في دوري الأبطال، ثم الفوز على فالنسيا في ملعب "فيسنتي كالديرون" (2-1) يوم الأحد الماضي وهي المباراة التي وضفها سيميوني بالأفضل على الإطلاق لكتيبة "الروخيبلانكوس" خلال الفترة الأخيرة.

ويتطلع فريق ريال سوسييداد لاستثمار الدفعة المعنوية بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على حساب ليفانتي في عقر داره (0-4) لاقتناص نقاط المباراة الثلاث أمام ضيفه سلتا فيجو، حيث سيستعيد الفريق الباسكي جهود المدافع المكسيكي دييجو رييس والمهاجم البرازيلي جوناثاس.

في المقابل يريد "السيليستي" العودة لسلسلة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام ريال مدريد (1-3) حيث سيفتقد لجهود الموقوف كابرال.

ويستقبل فريق فياريال، خامس الترتيب، على ملعبه "المادريجال" فريق سيفيليا، أملا في إنهاء حالة الخصام مع الفوز الذي توقف منذ ثلاث جولات، حيث تعادل الفريق في مباراة وخسر اثنتين، ويعاني الفريق من عديد الغيابات مثل أدريان وبابتيتساو وموساكيو وأسنخو فضلا عن حالة الشك التي تحوم حول مشاركة بينا.

بينما يخوض فريق المدرب أوناي إيمري المباراة منقوصا من خدمات الثنائي كاريكو وبانيجا الذي لا زالت مشاركته غير مؤكدة.

ويستقبل إيبار، صاحب المركز السابع، ضيفه رايو فاييكانو على ملعب "إيبوروا"، حيث يغيب أربعة لاعبين عن صفوف أصحاب الأرض في هذه المباراة بينما سيستعيدون خدمات لونا.

في المقابل يسعى باكو خيميز لمواصلة انتصاراته بعد الفوز الكبير على حساب إسبانيول (3-0)، حيث يحتل فريقه المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

وسيكون ملعب "المستايا" معقل فالنسيا، شاهدا على مباراة الدربي أمام ليفانتي، حيث يأمل فريق البرتغالي نونو إسبيريتو سانتوس في التعافي من آثار الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، بينما يتطلع ليفانتي لاستغلال حالة الاهتزاز التي تمر بها "الخفافيش" للخروج بنقاط المباراة.

وبعد تعادله مع جرانادا في دربي الأندلس، يستقبل ريال بيتيس نظيره أتليتك بلباو، في مباراة قوية بسبب موقف الفريقين المتقارب في جدول الترتيب حيث يحتل "الفيرديبلانكوس" المركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما يحتل "أسود" الباسك المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة بمباراتي إسبانيول وغرناطة وسبورتنج خيخون ومالاجا. ويأمل الفريق الكتالوني في نسيان الهزيمة الكبيرة في الجولة الماضية أمام رايو (0-3)، بينما يريد غرناطة الظفر بالنقاط الثلاث لمغادرة المركز قبل الأخير والابتعاد عن شبح الهبوط.

وعلى ملعبه "المولينون" يتطلع سبورتنج للابتعاد عن منطقة الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر، عندما يستضيف مالاجا، السادس عشر، المنتشي بفوزه على ديبورتيفو بثنائية نظيفة.