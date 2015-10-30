حجز نجل برلمانى متهم بحيازة سلاح بالطريق الصحراوى فى الإسكندرية لباكر

قررت نيابة محرم بك برئاسة المستشار مؤمن يعيش، حجز نجل المرشح الفائز "ر ر" والذى خاض الانتخابات النيابية مستقلاً عن دائرة العامرية، والمتهم بحيازة سلاح وطلقات لجلسة باكر للاستماع الى شهادة ضابط الشرطة الذى قام بإلقاء القبض عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 31969 لسنة 2015 جنايات أن نجل المرشح الفائز، كان يحوز سلاح وطلقات صوت كان قد اشتراهم من محلات فتح الله بمحطة مصر بغرض الاحتفال بنجاح والده واطلاق الأعيرة الصوت فى حفل افتتاح سيتم ظهر الغد فى منطقة العامرية، وأثناء وقوفه لتجربة السلاح بالطريق الصحراوى قام الضابط بإلقاء القبض عليه وعندما أخبره بأن السلاح صوت وأن له فاتورة شراء وأعطاه له قام الضابط بوضعها فى جيبه ولم يسلمها مع محضر النيابة.

وأكد المتهم فى اعترافاته: "أنه قام بشراء السلاح الصوت للاحتفال بفوز والده فى انتخابات البرلمانية بدائرة العامرية وسلاح الصوت ليست عليه أى مشاكل قانونية".

وقررت النيابة استدعاء ضابط الضبط للاستماع إلى أقواله ومواجهته بأقوال نجل البرلمانى وإحضار فاتورة الشراء.

وكان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من الملازم أول محمود أبوكليلة المعين لتأمين الطرق بطريق اسكندرية الصحراوى يفيد بقيام عدد من الأهالى بالإبلاغ عن شخص بحوزته سلاح نارى ومتوقف على جانب الطريق، فانتقلت قوات الكمين، وتم ضبط المتهم وتبين وجود سيارة رقم س ر ه 5931 كيا كارينز، يستقلها بلال رزق راغب ضيف الله طالب مواليد 1995، وبحوزته سلاح رشاش أسود صوت وعدد 527 طلقة صوت، ومبلغ 2400 جنيه وهاتف محمول.

كما ضبط معه شخصين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة اصدرت قرارها السابق.

القبض على نجل نائب بالبرلمان وبحوزته قطعتا سلاح فى الإسكندرية