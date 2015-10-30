مديرية الصحة بكفر الشيخ تستعد لتطعيم 800 ألف طفل ضد الحصبة

عقدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء أمس الخميس، اجتماعاً ضم مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية، استعداداً لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ضمن الحملة القومية التى تبدأ فى 31 أكتوبر الحالى وتنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها عقدت اجتماعًا للإعداد للحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية التى ستبدأ فى 31 أكتوبر الحالى، وتنتهى فى 21 نوفمبر المقبل.

وقالت إن الأعداد المستهدفة من الحملة 800 ألف من عمر 9 شهور إلى 10 سنوات بقرى ومدن المحافظة بالمدارس والحضانات والمعاهد ومكاتب الصحة، وبمتابعة من الإدارة الصحية بكفر الشيخ.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وكذلك غرف العمليات بالإدارة الصحية ستتابع أعمال الإعداد للحملة، ابتداءً من يوم السبت المقبل لحين بدء الحملة فى 31 أكتوبر الحالى، مضيفة، تم إعداد فرق عمل من الأطباء والممرضات والمشرفين والمشرفات الذين سيتوجهون للمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال.

وأشارت الدكتورة كوثر عبد الخالق، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، إلى أن الحصبة الألمانية من الأمراض الخطيرة، ومن الممكن أن تؤدى إلى مضاعفات خطيرة وبرغم خطورته الشديدة، فإنه يمكن القضاء عليه من خلال التطعيم.

وأوضحت، أن الحصبة الألمانية مرض معدى يؤدى إلى حدوث متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية والتشوهات الناتجة عنه منها؛ الصمم، المياه البيضاء، التخلف العقلى، تشوهات بالقلب، ووفاة الأجنة للأمهات غير الممعنات، واللاتى يتعرضن للعدوى، ويمكن القضاء عليه من خلال التطعيم.

وأضافت مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، أن التطعيم ضد الحصبة سيتم باستخدام أنواع السرنجات ذاتية التعطيل "AD"، والتى يستحيل استخدامها أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الطعم هو طعم مسجل يمصر ومصرح باستخدامه من قبل منظمة الصحة العالمية وبعد اجتيازه اختبارات الهيئة المصرية للرقابة على الأدوية والمستحضرات الحيوية "ENRA".