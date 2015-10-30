السبت.. افتتاح المرحلة الثانية من مشروع جامعة الطفل بجامعة المنصورة

تفتتح جامعة المنصورة، غداً السبت، المرحلة الثانية من مشروع جامعة الطفل تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة، وتنظيم منسق المشروع الدكتور عمرو أحمد جبر.

والمشروع هو أحد برامج أكاديمية البحث العلمى، ويهدف إلى إعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية وتعزيز احترامهم للذات والثقة وبناء الشخصية، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية ويتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدى والإبداعى من خلال تبسيط العلوم ودعم الفكر الابداعى والابتكارى واكتشاف المواهب عبر إتاحة الفرصة للأطفال لتدريبهم فى المجتمع الجامعى، ما يؤهلهم عبر الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى لتكون فرصة للمحاكاة بالبيئة الجامعية.

وسوف يتم تجهيز وتسليم المادة العملية لتدريب الأطفال من قبل أكاديمية البحث العلمى لممثلى الجامعات؛ وهى 23 جامعة حكومية وخاصة تقوم بتنفيذ المشروع فى نفس الوقت، والمادة العملية موحدة على مستوى جميع الجامعات المشاركة فى البرنامج، وذلك فى التخصصات التدريبية المختلفة التى تخدم برنامج جامعة الطفل. وأنه تم تقسيم الأطفال المتقدمين للاشتراك من خلال الاكاديمية على حسب فئاتهم العمرية.

وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع فى 2 أغسطس الماضى للمرحلة الأولى، ويستمر التدريب للمرحلة الثانية للمشروع من 31 أكتوبر لمدة عشرة أسابيع خلال يوم السبت فقط من كل أسبوع، وذلك للفئتين العمريتين 10-11 سنوات، والمجموعة الثانية 13-14سنة بإجمالى عدد أطفال جامعة المنصورة 24 طفلًا خلال هذه المرحلة.