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ميثاء الشامسي تبحث مع سفيرة سويسرا لدى الدولة تعزيز آليات التعاون

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ميثاء الشامسي تبحث مع سفيرة سويسرا لدى الدولة تعزيز آليات التعاون ميثاء الشامسي تبحث مع سفيرة سويسرا لدى الدولة تعزيز آليات التعاون

بحثت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، خلال لقائها في مكتبها بمقر الصندوق بأبوظبي مايا جوهري تيسافي سفيرة سويسرا لدى الدولة، تعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وسويسرا.

واستعرضت معاليها خلال اللقاء أبرز المبادرات الاجتماعية لمؤسسة صندوق الزواج، التي تنفذها إلى جانب البرامج والأنشطة التي يقدمها صندوق الزواج من أجل مساعدة الشباب لبناء أسرة آمنة وتحقيق التلاحم المجتمعي، التي تعكس استراتيجية التنمية الاجتماعية والأسرية الشاملة في دولة الإمارات.

كما بحثت معاليها سبل تعزيز آفاق التعاون في القضايا والموضوعات الأسرية، وكيفية إيجاد آليات لتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي بين البلدين.

بدورها أشادت السفيرة بالرؤية العميقة لأجندة مؤسسة صندوق الزواج، التي تعكس حرص دولة الإمارات على الارتقاء بالوعي الأسري الهادف لبناء أسر إماراتية، وعلى نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة، التي تعكس القيم الحقيقية لرسالتها الاجتماعية النبيلة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، مبدية إعجابها بالإطار العام لأجندة المؤسسة المنبثقة عن استراتيجية الاتحادية.

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