"تادرس" بعد فوزه بمقعد دائرة أسيوط: "لولا أصوات المسلمين ما نجحت"

قال اللواء تادرس قلدس فى أول تصريحاته لموقع برلمانى بعد فوزه بالمقعد الثانى لدائرة بندر أسيوط من جولة الإعادة "إنه سعيد بثقة أهالى الدائرة فيه ومحبتهم التى جعلته يتفوق على منافسه بفارق كبير".

وأضاف قلدس أن هذه الثقة تزيده إصرارا على تلبية مطالب المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم وخاصة أن محافظة أسيوط أفقر محافظات مصر، موضحا أنه رشح نفسه لا من أجل طائفة معينة وإنما من أجل أسيوط وأهلها فلا فرق بين مسلم ومسيحى فى الوطن الواحد، مشيرا أنه لولا أصوات المسلمين ما نجحت بهذه النسبة الكبيرة".

وعن برنامجه الانتخابى وخطته لمواجهة مشكلات دائرة بندر أسيوط قال تادرس إن "المرحلة المقبلة تحتاج لعمل كثير من أجل رفع كفاءة الخدمات فى الدائرة، والسعى نحو سن تشريعات تخدم المواطنين فى أنحاء الجمهورية كافة وليس فقط الدائرة، مؤكدآ على أنه لايتبع أى طائف دينى أو حزب سياسى، ولذلك يجب على أفراد الدائرة والمجتمع التكاتف والتلاحم للعبور بمصر من تلك المرحلة العصيبة".