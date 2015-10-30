سعود القاسمي يفتتح متحف رأس الخيمة للصور

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الروح الوطنية بين أبناء الإمارات ومبادرات المواطنين تشكل دافعاً قوياً للوطن نحو مزيد من الرفعة والازدهار والتقدم الشامل.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال افتتاحه «متحف رأس الخيمة للصور» لصاحبه نجيب عبد الله الشامسي الكاتب والباحث الاقتصادي والاجتماعي مدير عام الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء أمس، «إن ما رأيناه من شجاعة وبسالة أبنائنا من جنود الإمارات على أرض اليمن ينبع من الاعتزاز بقيم الإسلام ومبادئ العروبة ومن الروح الوطنية والإيمان بالرسالة التي توارثناها عن أجدادنا».

حضر افتتاح «متحف الصور» في رأس الخيمة الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من مديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في رأس الخيمة وكبار الشخصيات والمهتمين والإعلاميين والأهالي.

الروح الوطنية

ونوه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» غرس فينا «الروح الوطنية» ورسخ قيمها النبيلة، فيما بايع أبناؤه من بعده الوطن والمواطنين على مواصلة مسيرة الإمارات بناء وتنمية وتحديثاً، فصدقوا الوعد والعهد.

مسيرة الإتحاد

واعتبر سموه أن مسيرة الإمارات على مدار أكثر من أربعة عقود تحولت إلى «أسطورة حية» يشهد لها العالم ويبدي إعجابه بمنجزاتها التنموية والحضارية ويتقاطر الناس إليها من أنحاء المعمورة للزيارة والسياحة والعيش والعمل والاستثمار..

وهو ما تحقق بفضل رؤية «زايد» وإخوانه شيوخ الإمارات المؤسسين وجهود آبائنا وأجدادنا وعزيمة الرعيل الأول من أبناء الدولة، وتكاتف أبناء الوطن مع القيادة الرشيدة مع الدور المحوري لـ«التعليم» في دفع عملية البناء والتطوير في ربوع الإمارات.

وقال سموه: إن بنات الإمارات أصبحن اليوم رمزا للمرأة العربية وابن الإمارات إجمالا بات رمزا للمواطن الإماراتي، الذي يضحي من أجل وطنه ويضرب أرقى الأمثلة في المواطنة والإخلاص والفداء.

وأضاف سموه: «نسأل الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها وشعبها ويعز أهلها وأن يغمرنا جميعا بفرحة /‏نصر قريب/‏». وتجول سموه بين أرجاء المتحف الجديد يرافقه الشيخ عبد الملك بن كايد وصاحب المتحف وكبار الشخصيات من الحضور، مستمعاً لشرح مكثف من قبل نجيب الشامسي حول محتوياته من الصور والمواد الفيلمية وحكاية بعض الصور التي يضمها.

مسيرة حافلة

وقال سموه: إن "متحف رأس الخيمة للصور" يوثق لمسيرة رأس الخيمة الحافلة بالعطاء ولتاريخ الإمارة الأصيل ويسلط الضوء على مسيرة أبنائها وشخصياتها المليئة بالإنجازات والعطاء والطموحات، مؤكدا أن صور المتحف تعكس تاريخنا العريق.

وأكد نجيب عبد الله الشامسي أن المتحف يوثق بالصور والأفلام الوثائقية وسواها تاريخ رأس الخيمة بمنعطفاته وتحولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويلقي الضوء على أحداث تاريخية بارزة تشمل القطاعات الثقافية والرياضية والفنية والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

وأشار إلى أن «متحف الصور» يندرج في سياق احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعين، حيث يضم مئات الصور من مصادر مختلفة، موضحا أن المتحف الجديد يفتح أبوابه أمام جميع الأهالي والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة والسياح كل أيام الأسبوع.