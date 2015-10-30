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نائب رئيس الدولة: شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام

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نائب رئيس الدولة: شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام نائب رئيس الدولة: شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام.

ودعا سموه عبر تدوين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى إرسال اقتراحاتهم لأسماء أوائل الإمارات ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44 عبر الموقع http://www.uaepioneers.gov.ae أو @uaepioneers.

وقال سموه: «الأخوة والأخوات، كرمنا العام الماضي 43 شخصية من أوائل الإمارات بالتزامن مع اليوم الوطني 43 لدولة الامارات، واحتفينا ضمن أوائل الإمارات العام الماضي بأول طبيب ومخترع وأستاذ جامعي ومذيعة وشرطية وغيرهم من الشخصيات».

وأضاف سموه: «اليوم نريد اقتراحاتكم من جديد لأسماء أوائل الإمارات في أي مجال أو قطاع ليتم تكريمهم بالتزامن مع اليوم الوطني 44 بإذن الله، ونحن على ثقة بأن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام شاركونا ترشيحاتكم عبر الموقع http://www.uaepioneers.gov.ae أو @uaepioneers.

 

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