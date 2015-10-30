ترسيخ حب أهل الإمارات للريادة وشغفهم باقتحام مجالات جديدة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2014 بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني والذكرى الـ 43 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة «أوائل الإمارات»، من خلال تغريدات نُشرت على حساب سموه على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتراح وترشيح الأوائل في الإمارات، ضمن 43 مجالاً مختلفاً لتكريمهم تكريماً خاصاً.

تفاعل

وشهد الوسم الخاص بالمبادرة (#أوائل_الإمارات) في عامها الأول تفاعلاً منقطع النظير من المتابعين وتوالت الترشيحات من كافة شرائح المجتمع لأشخاص ساهموا من خلال جهودهم وابتكاراتهم ومساهمتهم في خدمة الوطن في شتى المجالات، وبلغت الترشيحات في خلال أسبوعين من إطلاق الحملة أكثر من 137 ألف ترشيح.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم التكريم كعادة إماراتية سنوية ترسخ حب أهل الإمارات للمركز الأول، وشغفهم الدائم باقتحام مجالات جديدة لم يسبقهم إليها أحد، وتبرز في الوقت ذاته أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات لترسيخ الاتحاد، ورفع علم الدولة في كافة المحافل.

حدث

وتعد المبادرة حدثاً سنوياً ينعقد بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني، وذكرى تأسيس اتحاد دولة الإمارات، ويمكن لجميع المواطنين الإماراتيين ترشيح أنفسهم أو غيرهم ممن كان لهم السبق في مختلف المجالات التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والعسكرية، والرياضية، والابتكارات والاختراعات، والمبادرات المتميزة في مختلف المجالات في دولة الإمارات.ويمكن للجمهور الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.com واتباع الإرشادات المذكورة.