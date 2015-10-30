سلطان القاسمي: أميركية الشارقة ارتقت علمياً وأكاديمياً

‏‫‬أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الجامعة وصلت إلى مستوى متقدم من الرقي في المجالات العلمية والأكاديمية بفضل تكاتف الجهود والعمل المتكامل بين جميع العاملين في الجامعة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن اختيار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الشارقة يأتي بناءً على معايير أكاديمية بمستويات عالية من خلال استقطاب أصحاب المسيرات العلمية والبحثية الذين يعتبرون من نخبة الأكاديميين في العالم.

وأوضح سموه أن الجهد والعمل الذي تقوم به الجامعة للتطوير في برامجها الأكاديمية ومجالات البحث العلمي ليست بالسهلة بل تتطلب الكثير من الجهود والإشراف المستمر والمباشر للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن الجامعة في صدد طرح عدد من البرامج الأكاديمية للدراسات العليا، مؤكداً أن الجامعة تحرص على توفير البيئة المناسبة لأعضاء الهيئة التدريسية لكي تساهم في تقديم خبراتهم العلمية إلى طلبة الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ظهر امس أعضاء الهيئة التدريسية الجدد في الجامعة الأميركية في الشارقة، ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بأعضاء الهيئة التدريسية الجدد والبالغ عددهم 42، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم التدريسية بالجامعة مثمناً مسيرتهم العلمية والبحثية.

وأقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مأدبة غداء على شرف أعضاء هيئة التدريس الجدد، وذلك بحضور الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة الأميركية، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وكبار مسؤولي الجامعة.