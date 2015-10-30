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مصدر بالكهرباء: ندرس تأجيل إنشاء محطات الرياح عاما آخر

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مصدر بالكهرباء: ندرس تأجيل إنشاء محطات الرياح عاما آخر مصدر بالكهرباء: ندرس تأجيل إنشاء محطات الرياح عاما آخر
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدرس حالياً مد فترة إنشاء محطات الرياح لتوليد الكهرباء ضمن مشروع تعريفة التغذية للمرحلة الأولى لتوليد 4300 ميجا وات من الشمس والرياح.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستثمرين طالبوا بمد فترة إنشاء المحطات التى تبلغ قدرتها 2000 ميجا وات لمدة عام أخر ليتمكنوا من التأكد من قياس الرياح بالمناطق المخصصة لإنشاء المحطات بخليج السويس.

وأضاف المصدر، أن جهات التمويل تستغرق وقت أطول لدراسة الظروف المناخية قبل الموافقة على التمويل للتأكد من سلامة المكان المخصص للمحطة وعدم التعرض لخسائر مالية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المخطط أن تنتهى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من إنشاء محطات المحولات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية، فى الربع الأخير من العام القادم.

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