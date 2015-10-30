ياسر برهامى لـ"مصطفى الفقى": تهمك باطلة ولم نكن أبدا عيونا لأمن الدولة

انتقد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، تصريحات الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، حول السلفيين، مؤكدا أن تهمه للسلفيين باطلة وكاذبة، على حد تعبيره.

وقال "برهامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم نكن أبدا عيونا لأمن الدولة على أحد"، موجهاً رسالة إلى "الفقى" قائلا: "هل كنت معنا فى جلسات استدعائنا فى أمن الدولة لتعرف من كنا نقوله على الإخوان أو غيرهم، أم هل كنت معنا فى زنازين سجن الاستقبال سنة 87 وسنة 2002 لتعرف هذه المعلومات الثمينة؟".

وأضاف، "أقول للدكتور مصطفى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتلوا بهتانا وإثما مبينا) وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وكان الدكتور مصطفى الفقى قد قال خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "السلفيين شاركوا فى 3 يوليو بمبدأ "مسك العصا من المنتصف" والشعب أدرك ذلك جيدا"، لافتا إلى أن الإخوان والسلفيين كانوا يعيشون على استعطاف الشعب نتيجة صدامهم مع الدولة، مضيفا أن السلفيين قبل ثورة 25 يناير كانوا أقرب الناس إلى الأجهزة الأمنية وعيون على الإخوان".

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