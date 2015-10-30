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وزير التموين: زيادة مخزون القمح لإنتاج الخبز المدعم ويكفى حتى منتصف إبريل

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وزير التموين: زيادة مخزون القمح لإنتاج الخبز المدعم ويكفى حتى منتصف إبريل وزير التموين: زيادة مخزون القمح لإنتاج الخبز المدعم ويكفى حتى منتصف إبريل
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية عن زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وأنه يفوق حدود الأمان ويكفى حتى منتصف شهر إبريل المقبل، وذلك بعد قيام هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شراء ٢٤٠ ألف طن قمح فرنسى ورمانى وبولاندى، حيث يتم توفير الأقماح أول بأول.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكميات التى تم التعاقد عليها تمت من خلال المناقصة العالمية، التى عقدتها هيئة السلع التموينية، وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية لتوريد الأقماح، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، وأيضًا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة والصناعة والزراعة فى الموانئ المصرية، للتأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.

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مصر 365

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