"فى حب مصر": "بيننا شخصيات عظيمة قادرة على رئاسة البرلمان المقبل"

قالت مايسة عطوة الفائزة بعضوية مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر " بقطاع الجيزة والصعيد، إنه لم تتضح الملامح حول من سيتم تعيينهم بالبرلمان المقبل حتى نختار من بين المنتخبين والمعينين، لافتة إلى أنه عند التوافق على شخصية معينة لرئاسة هذا البرلمان بالتأكيد سيكون توافقًا جماعيًا بين الأعضاء.

وأضافت "عطوة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فى تعليقها على ما إذا كان تفضل أن يكون رئيس البرلمان المقبل من المعينين أم المنتخبين، أن "رئيس البرلمان على أى حال لابد أن يكون قادرًا على القيادة وتحمل المسئولية، وتابعت قائلة "وبصراحة بيننا قامات عظيمة قادرة على ذلك وعندما سيتم التوافق على شخصية بعينها سنكون يدا واحدة للظهور بمظهر مشرف بالبرلمان".