مهاب مميش: عبور 288 سفينة قناة السويس من الاتجاهين خلال أسبوع

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى بداية من السبت وحتى أمس الخميس عبور 288 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 16 ملايين و281 ألف طن، حيث شهدت القناة الجديدة عبور 144 سفينة بحمولة قدرها 8 ملايين و736 ألف طن، وعبرت القناة القديمة من الشمال دون توقف 144 سفينة أيضًا، بحمولة قدرها 7 ملايين و545 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم السبت أول أيام الأسبوع الحالى عبور 46 سفينة من الاتجاهين، بحمولة قدرها 3 ملايين و329 ألف طن، وعبرت القناة القديمة من اتجاه الشمال 23 سفينة، بحمولة قدرها مليونًا و500 ألف طن، وكانت أكبر سفينة عبرت من الشمال هى سفينة الحاويات البنمية "MSC OLIVER" بحمولة قدرها 196 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا، كما عبرت القناة الجديدة من اتجاه الجنوب 23 سفينة بحمولة قدرها مليونًا و829 ألف طن، وكانت أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدنماركية MUNKEBO MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

كما شهدت القناة يوم الأحد، عبور 43 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و347 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 25 سفينة بحمولة قدرها مليونًا و76 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL MARS، بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى جدة بالسعودية، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونًا و271 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول الليبيرية ELEXANDER THE GRET بحمولة قدرها 171 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 33 سفينة بحمولة قدرها مليونا و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث عبرت قافلة الشمال 13 سفينة بحمولة قدرها 700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMAC BOUGAINAILLE بحمولة قدرها 181 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونا و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية EMMA MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن.

وأضافت التقارير أن القناة شهدت يوم الثلاثاء عبور 62 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و123 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، حيث عبرت قافلة الشمال 32 سفينة بحمولة قدرها مليونا و669 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELLY MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى السعودية، وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليونا و454 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية APL VAMASEK بحمولة قدرها 159 ألف طن.

وتابعت التقارير، أن القناة شهدت يوم الأربعاء عبور 63 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و400 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور31 سفينة بحمولة قدرها "مليون و400 ألف طن"، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAGESTHC MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 32 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التى ترفع علم هونج كونج NEGA GALACTIC بحمولة قدرها 160 ألف طن.

وعبرت قناة السويس، أمس الخميس، 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و182 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين حيث شهدت قافلة الشمال عبور 20 سفينة بحمولة قدرها مليون و200 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC AURORA بحمولة قدرها 149 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها 982 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية SHANGHEI EHPERESS بحمولة قدرها 147 ألف طن.