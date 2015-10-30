مدير مكتب القرضاوى السابق: يوجد داخل تحالف الإخوان شخصيات مشبوهة

اعترف عصام تليمة مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوى السابق، بوجود ما أسماهم أشخاص مشبوهة داخل تحالف جماعة الإخوان، وقال "تليمة"، "أخطر ما يصيب الجسد هو الداء الذى يكون من داخله، فكل داء من خارج الجسد يسهل علاجه، لكن الذى يحتاج إلى طول جهد وعناء فى مكافحته هو الداء الذى يكون مستوطنا داخل الجسد، وأخطرها هو الخلايا السرطانية التى تعشش فى جسد الإنسان، حتى تودى بحياته، والكيانات والجماعات فى هذا القانون شأنها شأن الأفراد".

وأضاف خلال مقال نشر على أحد المواقع الموالية للإخوان: "علينا أن نعترف بأن معظم هذه الكيانات السرطانية نشأت بيننا، لكن ليست بيدنا، فقد فوجئنا بعد 30 يونيو فى مصر، بقناة الجزيرة وقنوات ما يعرف بالشرعية، تستضيف عددا من الناس، سواء من باب العمل بها، أو من باب الاستضافة، وليس لنا رأى فى اختيار من يمثل الشرعية، وهو مدخل سهل اختراق جسد الشرعية بهذه الخلايا السرطانية، ثم ينال ثقتهم، وبعدها يبدأ دوره المشبوه، بالتشكيك والتخوين فى شرفاء لا يختلف أحد على نزاهتهم، ولو من باب زعزعة ثقة الناس فيه، وصنع حالة من البلبلة والتطاول على هذه الرموز".