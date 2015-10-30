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مركز استطلاع مصر: 87,6% شعبية "السيسى" بعد عام من انتخابه

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مركز استطلاع مصر: 87,6% شعبية "السيسى" بعد عام من انتخابه مركز استطلاع مصر: 87,6% شعبية "السيسى" بعد عام من انتخابه
قالت المدير التنفيذى لمركز استطلاع الدكتورة عاليا المهدى، إنّ شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى وصلت إلى 87,6% بعد عام من انتخابه.

جاء ذلك من خلال إجراء المركز لاستطلاع رأى يُقيس فيه مدى رضا الشارع عن شعبية الرئيس، وكذلك عن الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، وفقا لما اكدته عالية المهدى.

وأضافت عاليا المهدى خلال لقاءٍ لها ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" العربى مع الإعلامى محمد المغربى، أنّ 92% من الشعب غير راض على تعامل مع ملف البطالة، وارتفاع الأسعار.

وتابعت المهدى أنّ 42% من الشعب المصري غير راض على أجورهم التى يحصلون عليها، لافتاً إلى أنّ 66% من المصريين يعتمدون على القنوات الفضائية لمعرفة ما يحدث من حولهم، و10% يهتمون بقضايا الإرهاب.

وتابعت المهدى أنّ نتائج الاستطلاعات جاءت معبرة عن رأى الشارع، لأنّه تم اتباع الأساليب العلمية الدقيقة فى هذه الدراسات الميدانية البحثية.

وأوضحت المهدى أنّ المركز يهتم بمشكلات المصريين لعرض نتائجها على مكاتب صناعة القرار المصرى أملاً فى إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات.

ولفتت المهدى إلى أن هناك أرقام مخيفة حول نسبة الرشوة والفساد التى تحتاج إلى سياسات فورية للحد منها من أجل احتواء حالة الغضب الشعبية، مشيرة إلى أن هناك حالة من الرضا الشعبى حول أداء الحكومة فى الفترة الأخيرة متعلقة تحديداً بتحسن سعر رغيف الخبز.

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مصر 365

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