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بطريرك لبنانى:استقبال أوروبا للمسيحيين والمسلمين المعتدلين يغير هوية الشرق

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بطريرك لبنانى:استقبال أوروبا للمسيحيين والمسلمين المعتدلين يغير هوية الشرق بطريرك لبنانى:استقبال أوروبا للمسيحيين والمسلمين المعتدلين يغير هوية الشرق

>اعتبر البطريرك المارونى اللبنانى بشارة بطرس الراعى، أن فتح الدول الأوروبية حدودها أمام المسيحيين والمسلمين المعتدلين يعنى تغيير الهوية فى الشرق، رافضا فكرة تقاسم أوروبا للاجئين .

وخاطب الراعى فى كلمة ألقاها فى اجتماع لبطاركة الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية أمس الخميس الدول الأوروبية قائلا "من هنا نحن نطلب مساعدتكم عبر وقف الحرب، مما سيؤدى إلى وقف اللجوء".

ورفض الحديث عن المسيحيين الموجودين فى الشرق كمجموعات صغيرة وأفراد، قائلا "هذه الكنيسة ليست أقلية ولا أحد يجب أن ينظر إلينا كأقليات، بل كيف يجب المحافظة على كنيسة المسيح فى هذا الشرق".
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