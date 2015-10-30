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مواطنان يتقدمان ببلاغ ضد محافظ الفيوم ويتهمانه بتعطيل توصيل المرافق لمنازلهما

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مواطنان يتقدمان ببلاغ ضد محافظ الفيوم ويتهمانه بتعطيل توصيل المرافق لمنازلهما مواطنان يتقدمان ببلاغ ضد محافظ الفيوم ويتهمانه بتعطيل توصيل المرافق لمنازلهما
تقدم مواطنان بمحافظة الفيوم ببلاغ ضد المحافظ وائل مكرم يتهمانه فيه بتعطيل إنهاء أوراق خاصة بتوصيل المرافق لمنازلهم رغم إنهائهما لكافة الإجراءات القانونية.

وكان المواطنان حمادة جعفر وحسن مراد رزين والمقيمان بمحافظة الفيوم، قد تقدما ببلاغ رقم 10324 إدارى قسم شرطة الفيوم ضد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يتهمانه فيه بتعطيل إنهاء أوراق خاصة بتوصيل مرافق لمنازلهم رغم انهاء كافة الاجراءات القانونية، لذلك وحصولهم على موافقة المستشار القضائى لمحافظة الفيوم وإلزام الوحدة المحلية بتوصيل المرافق للمنازل المرخصة لهم.

وقال حمادة جعفر أحد المواطنين الذين تقدموا بالبلاغ ضد محافظ الفيوم لـ"اليوم السابع"، إن المحافظ تعمد تعطيل الأوراق رغم وجودها بمكتبه منذ 4 أشهر ونصف، وأنهم ترددوا على مكتبه عدة مرات ولم يتخذ أى إجراء سواء بالموافقة أو الرفض.

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مصر 365