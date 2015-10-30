مرشح بالشرقية: ضمانة حقوق العامل بالقطاع الخاص أهم ملامح برنامجى الانتخابى

أكد محمد جمال العمدة عضو اللجنة العليا لحزب "مستقبل وطن"، ومرشح دائرة أبوحماد بالشرقية، أن برنامجه الانتخابى يرتكز على الشباب وضمانة حقوقهم الوظيفى، ذلك من خلال تعديلات وتشريعات تخص عمال القطاع الخاص سيتم طرحها حيال فوزى بالشكل الذى يضمن حقوقهم عند صاحب العمل، والذى بدوره سيدفع الشباب على العمل بالقطاع الخاص وخفض نسب البطالة.

حول مواصفات المرشح البرلمانى، قال "العمدة" إن مجلس النواب فهو دور رقابى تشريعى فى المقام الأول، وذلك فى الدول صاحبة الديمقراطيات المستقرة،, لكن فى ظل الظروف الاقتصادية والامنية التى تمر بها البلاد وقصور أداء المؤسسات التنفيذية بشكل عام لابد ان يكون النائب القادم عنده القدرة على الجمع بين النموذجين التشريعى والخدمى.

وناشد "المرشح" الناخبين بالتقييم الدقيق لكل مرشح، خاصة أن هناك العديد من المرشحين ليس لديهم أى مقومات أو الحد الادنى منها بما يسمح لهم بتمثيل الشعب فى البرلمان، فيعتقد بعضهم بان هذه المقومات تتلخص فى القدرة المالية او المجاملات والواجبات الاجتماعية وهذا أخطر مايهدد البرلمان القادم الذى يمتلك من الصلاحيات تصل الى عزل رئيس الجمهورية.