موجز المحافظات.. مرشحو العريش يرفضون دعوة الانسحاب من الانتخابات

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الخميس، أبرزها أنه رفض مرشحو دائرة العريش بشمال سيناء الدعوة للانسحاب من ماراثون انتخابات البرلمان، والذى دعا إليه المرشح المستقل الدكتور حسام رفاعى، عقب اغتيال مرشح حزب النور الدكتور مصطفى عبد الرحمن.

وحصل "اليوم السابع"، على تفاصيل القبض على نجل عضو البرلمان فى الإسكندرية " ر. ر " وبحوزته أسلحة نارية وطلقات حية. وانتقلت قوات الكمين، حيث تم ضبط المتهم وتبين وجود سيارة رقم س ر ه 5931 كيا كارينز، يستقلها "بلال. ر.ر" طالب مواليد 1995 وبحوزته سلاح رشاش وعدد 527 طلقة نارية، ومبلغ 2400 جنيه وهاتف محمول، كما ضبط معه قائد السيارة، وتم تحرير محضر 31969 جنايا 2015 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد هيثم الحريرى نجل المناضل أبو العز الحريرى والفائز بمقعد البرلمان عن دائرة محرم بك فى الانتخابات البرلمانية، أن قضية الفساد من أولى أولوياته فى البرلمان القادم. وقال فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة، هو طلب إحاطة مقدم إلى وزير الإسكان والتنمية المحلية، بشأن كارثة غرق الإسكندرية والتى أدت إلى وفاة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة.

وقام شخصان بالسطو على شركة سياحية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقاما بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من خزانة الشركة ولاذا بالفرار دون ضبطهما. وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من محمد عطايا رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة بمدينة الزقازيق، بقيام شخصين بالسطو على مقر شركته بمدينة الزقازيق وكسر الباب الرئيسى للشركة ودخول مكتبه الخاص وكسر الخزانة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من الخزنة.

وفى استجابة لما نشره موقع "اليوم السابع" تحت عنوان أسرة الشهيد محمد السماك تطالب بإطلاق اسمه على إحدى المنشآت بالإسماعيلية، وافق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أمس خلال اجتماع الجهاز التنفيذى للمحافظة أنه تمت الموافقة على مطلب أسرة الشهيد محمد صالح السماك نقيب الشرطة الذى استشهد فى الأحداث الإرهابية فى سيناء بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة حى أول للتعليم الاساسى بنطاق حى أول، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسى القادم، مؤكدا أن هذا يعتبر أقل شىء يمكن أن نقدمه لأسرة الشهيد الراحل الذى ضحى بروحه فداء للوطن.

مرشحو العريش يرفضون دعوة الانسحاب من الانتخابات بعد اغتيال مرشح النور

تفاصيل ضبط نجل عضو بالبرلمان وبحوزته أسلحة وطلقات حية بالإسكندرية

هيثم الحريرى: أول طلب إحاطة سأقدمه لوزير الإسكان حول غرق الإسكندرية

بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكشف سرقة نصف مليون جنيه من شركة فى الشرقية

فى استجابة لليوم السابع.. إطلاق اسم الشهيد السماك على مدرسة بالإسماعيلية

"جمعية سيدات كفر عبده": زوجة هانى المسيرى ليست عضوة ولا تمارس أى نشاط

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