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محافظ الوادى الجديد يؤكد على استعدادية المحافظة لمواجة الأزمات والكوارث

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محافظ الوادى الجديد يؤكد على استعدادية المحافظة لمواجة الأزمات والكوارث محافظ الوادى الجديد يؤكد على استعدادية المحافظة لمواجة الأزمات والكوارث
عقد اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اجتماعا موسعا بحضور رؤساء المراكز الإدارية وجميع مديرى القطاعات بالمحافظة، للوقوف على مدى استعدادية المحافظة فى حاله حدوث كوارث وأزمات طبيعية.

وأكد المحافظ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، على ضرورة وضع خطط متكاملة قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات وضرورة وضع الإجراءات الوقائيه لحدوث الأزمات وتشكيل غرفة عمليات دائمة بجميع المراكز والقرى والتخطيط الجيد والسليم لمنع وقوع الكارثة كلما أمكن ومواجهة الكارثة بكفاءة وفاعلية وتقليل الخسائر فى الأرواح والممتلكات إلى أقل حد ممكن.

وشدد المحافظ، على ضرورة حصر المواقع الخطرة المتوقعة حدوث سيول بها فى المحافظه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة بالإمكانيات المتاحه للمعدات والآلآت وحصر الجمعيات الأهلية التى يمكن مشاركتها فى إدارة الأزمة والشخصيات العامة بالمحافظة للمشاركة فى إدارة الأزمة وتنمية القدرة على التحكم فى سير أحداث الكارثة وإدارتها لصالح المجتمع وتخفيض حجم الخسائر إلى أقل حد ممكن ومحاولة التنبؤ بحدوث الكوارث فى الوقت المناسب، والتوعية والتدريب المستمر بين جميع القطاعات وسرعة التعبئة والتدخل بكفاءة ، والتأكد من وجود قاعده بيانات محدثة ودقيقة.

وكلف المحافظ جميع القطاعات بالمحافظة بالاستعداد الدائم والمتوقع لحدوث كوارث ومراجعة جميع الإمكانيات وأطقم العمل بجميع المراكز والقرى والتوابع واختيار مواقع لإقامة معسكرات الإيواء تكون مجهزه فى حاله الكوارث والأزمات.

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مصر 365