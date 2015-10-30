بان كى مون يدعو الى "الليونة" فى المباحثات حول سوريا فى فيينا

>دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مساء الخميس، المشاركين فى المحادثات الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة فى سوريا إلى إظهار "الليونة"، مرحبا بمشاركة إيران للمرة الأولى فى المحادثات.

ويشارك وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، فى المحادثات التى ستبدأ اليوم الجمعة، مع اللاعبين الدوليين الاساسيين فى الأزمة السورية (روسيا، الولايات المتحدة، والسعودية)، لإعادة إطلاق الجهود لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وحول مشاركة إيران فى المحادثات، قال "بان" خلال مؤتمر صحافى فى مدريد: "انا متحمس للقاء قادة على مستوى رفيع فى فيينا غدا لبحث الوضع فى سوريا".

وأضاف: "آمل أن يعالجوا فعلا هذه المسألة بإبداء الليونة، مهما كانت الاختلافات فى وجهات النظر السياسية وفى المقاربات. عليهم أن يتوحدوا، مؤكداً "كما أقول دائما، لا حل عسكريا فى سوريا".