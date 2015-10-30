«العربي» تنضم لحملة مقاطعة «ريهام سعيد»

أعلن شركة “العربي” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الانضمام للحمة المقامة لمقاطعة برنامج ” صبايا الخير” التي تقدمه ريهام سعيد، وذلك بوقف الإعلان الخاص بسخان تورنيدو.

وذكرت ” العربي” على صفحتها ‘‘ تعلن شركة العربى عن عدم مسئوليتها عن أي محتوى أو قضية يناقشها برنامج يتم إذاعة الإعلانات الخاصة بالشركة به ، وبشأن برنامج صبايا الخير والجدل المثار حوله فتم وقف رعاية البرنامج والإعلان الخاص بسخان تورنيدو خلال البرنامج’’.

يذكر أن قام الإعلامي “باسم يوسف” بتدشي حملة دعائية مجانية للشركات المقاطعة لبرنامج ريهام سعيد.